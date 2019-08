I fatti del giorno – Europa orientale (3)

- Energia: Kazakhstan, gasdotto Saryarka raggiungerà Nur-Sultan a ottobre - L’amministratore delegato del fondo sovrano kazakho Samruk-Kazyna, Akhmetzhan Yessimov, ha visitato il cantiere del gasdotto di Saryarka. Secondo quanto riferisce l’ufficio stampa del fondo sovrano, Yessimov ha valutato positivamente il corso dei lavori di costruzione e ha sottolineato l'importanza del completamento puntuale delle attività di costruzione ed entrata in funzione dell’infrastruttura. La costruzione del gasdotto sarà completata come programmato a ottobre. Il Fondo finanzia i lavori di circa il 75 per cento del gasdotto. La costruzione del gasdotto Saryarka è stata promossa dal primo presidente del Kazakhstan Nursultan Nazarbayev al fine di garantire una migliore distribuzione del gas nella capitale Nur-Sultan e nelle regioni centrali e settentrionali del paese. L'appaltatore del progetto è KazStroyService, mentre l'operatore del progetto è Astana Gas KazMunayGas. I principali lavori di costruzione saranno completati entro la fine del 2019. La messa in servizio è prevista per il 2020. La lunghezza del gasdotto sarà di 1.061 chilometri. (segue) (Res)