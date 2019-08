I fatti del giorno – Europa orientale (5)

- Energia: Polonia, Synthos compra da Pgnig 8,2 mila tonnellate di gas - La compagnia energetica polacca Pgnig ha firmato un contratto con la società chimica Synthos per quella che al momento risulta la maggiore fornitura di gas naturale liquefatto (Lng) in Polonia. Lo riporta l'agenzia di stampa "Pap", che menziona un accordo per la fornitura di 8,2 mila tonnellate di Lng fino alla fine del 2021. Il gas, destinato a scopi energetici e a sostituire parzialmente il carbone, proverrà dal rigassificatore di Swinoujscie e dagli impianti di Odolanow e sarà diretto agli stabilimenti chimici di Synthos a Oswiecim. (Res)