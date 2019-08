I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: Cavusoglu, rimpatriati circa 346 mila siriani - Sono oltre 346 mila i siriani rimpatriati nelle aree della Siria liberate dalla presenza dei “terroristi” nell’ambito delle operazioni Scudo dell'Eufrate e Ramo d'ulivo lanciate da Ankara rispettivamente nel 2016 e nel 2018. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, durante la conferenza stampa con l’omologo libanese, Gebran Bassil, a Beirut. Dopo lo scoppio della guerra civile, circa 1,5 milioni di siriani si sono rifugiati in Libano, con una serie di ripercussioni sociali ed economiche nel paese dei cedri. Le autorità di Beirut hanno ribadito la necessità di uno sforzo internazionale per gestire il rimpatrio dei profughi siriani presenti in Libano. A tal proposito, Cavusoglu ha affermato: “Possiamo organizzare un forum congiunto con Libano, Giordania e Iraq sul ritorno dei rifugiati siriani nel loro paese e possiamo invitare la comunità internazionale”. La Turchia ha accolto circa 3,6 milioni di rifugiati siriani. (segue) (Res)