I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Russia-Israele: colloquio Putin-Netanyahu, focus su terrorismo e cooperazione - Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, con cui ha discusso del futuro della cooperazione bilaterale e di una serie di questioni di rilievo sul piano internazionale, dalla situazione in Siria e in Ucraina alla lotta globale contro il terrorismo. Lo si apprende da una nota diffusa oggi dal servizio stampa del Cremlino. “Le due parti hanno continuano il dialogo relativo all’agenda regionale: in particolare, è stata espressa l’intenzione di mantenere attiva la cooperazione bilaterale nel quadro della lotta al terrorismo internazionale, soprattutto in Siria”, si legge nella nota, in cui si aggiunge che il premier israeliano ha aggiornato Putin sui risvolti della sua recente visita ufficiale in Ucraina. Le due parti hanno infine confermato di voler rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito economico e regionale. (Res)