I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Algeria: a sei mesi dall'inizio delle proteste i manifestanti continuano a scendere in piazza - A sei mesi dall'inizio delle manifestazioni in Algeria, la gente continua a scendere in piazza per chiedere cambiamenti fondamentali nel sistema politico. Per il 27mo venerdì consecutivo, infatti, migliaia di manifestanti hanno invaso la capitale Algeri e hanno raggiunto il palazzo della Grande Poste, luogo simbolo delle dimostrazioni di piazza dove la polizia ha schierato un ingente dispositivo di sicurezza. I manifestanti ha scandito slogan come "Noi o voi, non ci fermeremo", "Stato libero e democratico", "Stato di diritto" e "Via il governo, via il capo dello Stato". La mobilitazione odierna, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, è ripresa con maggiore vigore rispetto alle altre proteste del periodo estivo. I cittadini, del resto, sono sempre più preoccupati per la situazione politica ma anche economica. (segue) (Res)