I fatti del giorno - America Latina (4)

- Ecuador: migliaia di venezuelani in attesa di entrare nel paese - Migliaia di cittadini venezuelani affollano il ponte internazionale di Rumichaca, al confine tra Colombia ed Ecuador, nel tentativo di entrare in Ecuador prima del 26 agosto, data a partire dalla quale sarà obbligatorio il possesso del visto umanitario per l’ingresso nel paese. La misura, scrive il quotidiano “El Comercio”, ha prodotto un aumento del flusso migratorio alla frontiera nord. Secondo dati governativi fino alla fine di luglio si sono registrati dai 700 ai 1.500 ingressi al giorno, mentre a partire dal 1 al 13 agosto sono entrati nel paese dai 1.500 ai 2.400 venezuelani. (segue) (Res)