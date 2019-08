I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: arrestato fratello del leader del Clan del Golfo - Il presidente colombiano Ivan Duque ha reso noto l'arresto di Carlos Mario Usuga David, ritenuto il responsabile delle finanze dell'organizzazione criminale "Clan del Golfo". Un arresto eccellente, riportano i media colombiani ricordando che si rata del fratello di Dairo Antonio Usuga, il leader del "Clan" noto con il nomignolo di Otoniel. "Una buona notizia: durante un operativo della Forza pubblica è stato arrestato Carlos Mario Usuga David, fratello di 'Otoniel', che operava come responsabile delle Finanze dell'organizzazione criminale 'Clan del Golfo'", ha detto Duque parlando in un messaggio diffuso sulle principali piattaforme sociali "di uno dei colpi più duri inferti al narcotraffico". Il capo dello stato non ha dato dettagli dell'operazione, definendola comunque frutto di un "impeccabile" lavoro di "Intelligence, della Polizia nazionale e dell'esercito". (Res)