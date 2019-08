I fatti del giorno - Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: tariffe aggiuntive riguarderanno oltre 5.000 prodotti statunitensi - Le tariffe aggiuntive sulle merci statunitensi annunciate oggi dalla Cina interesseranno 5.078 prodotti, tra i quali la soia, il petrolio greggio e gli aerei di piccole dimensioni. Il ministero del Commercio cinese in un comunicato ha precisato che gli aumenti saranno, a seconda delle merci, del cinque o del dieci per cento, e che entreranno in vigore in due tempi: il primo settembre e il 15 dicembre. “La decisione della Cina di applicare tariffe aggiuntive è stata forzata dall’unilateralismo e dal protezionismo degli Stati Uniti”, ha spiegato la nota. Non ci sono ancora reazioni ufficiali da parte Usa mentre gli indici azioni statunitensi hanno reagito negativamente in apertura dei mercati. (segue) (Res)