I fatti del giorno - Asia (2)

- Francia-India: premier Philippe e Modi discutono espansione relazione strategica - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, in visita in Francia, prima tappa di un viaggio che lo porterà anche negli Emirati Arabi Uniti e nel Bahrein, ha incontrato l’omologo francese, Edouard Philippe, nella residenza ufficiale dell’Hotel de Matignon a Parigi. I due leader hanno avuto una colazione di lavoro durante la quale hanno discusso di come “espandere la relazione strategica in tutti i settori”, stando a quanto riferito da un tweet del ministero degli Esteri di Nuova Delhi. “I nostri colloqui sono stati ad ampio raggio e hanno coperto l’intera gamma dei rapporti indo-francesi”, ha sintetizzato Modi via Twitter. L’incontro fa seguito a quello di ieri tra il premier indiano e il presidente francese, Emmanuel Macron, avvenuto nel castello di Chantilly e conclusosi con un comunicato congiunto in 34 punti che ha i suoi temi prioritari nella difesa e sicurezza e nell’ambiente. (segue) (Res)