I fatti del giorno - Asia (5)

- Vietnam-Australia: premier discutono di commercio e Mar Cinese Meridionale, firmati cinque accordi - Il premier australiano Scott Morrison è arrivato ieri ad Hanoi per il primo vertice tra i due paesi a cui partecipa un primo ministro australiano dal 1994. La visita si concluderà domani. Oggi è stato accolto dall'omologo vietnamita Nguyen Xuan Phuc; i due si sono riuniti al palazzo presidenziale per un incontro a porte chiuse, a cui è seguito un comunicato stampa congiunto. Sono stati firmati cinque memorandum su sicurezza, commercio, difesa, riciclaggio dei rifiuti e istruzione, tra i temi più importanti. Tra i temi centrali delle discussioni ci sono stati anche il Mar Cinese Meridionale e la disputa tra Vietnam e Cina sulle acque territoriali. Morrison ha sottolineato la pericolosità dei progetti a lungo termine di estrazione di petrolio e gas, affiancandosi a Phuc nella condanna delle violazioni delle disposizioni internazionali del 2016 al riguardo. Morrison, comunque, durante la conferenza stampa non ha lanciato accuse dirette alla Cina. "Siamo profondamente preoccupati riguardo ai recenti e complicati sviluppi nel Mar Cinese Meridionale e concordiamo nel collaborare per il mantenimento della pace, stabilità, sicurezza, salute e libertà di navigazione e sorvolo", ha dichiarato Phuc, riferendosi all'area interessata con il nome vietnamita. (Res)