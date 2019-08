Ambiente: domani nel salernitano il ministro Costa incontra cittadini e amministratori

- Domani sabato 24 agosto alle 11.30 in via S. Gregorio VII, 28, 84091 nel Comune di Battipaglia, ci sarà un momento di confronto tra cittadini, amministratori e associazioni territoriali col ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Nel pomeriggio alle 16,30 in piazza C.V. Veneto nel Comune di Albanella, momento di confronto con gli amministratori della piana del Sele. Saranno presenti la senatrice Felicia Gaudiano, il consigliere regionale Michele Cammarano e altri rappresentanti di Camera e Senato del Movimento 5 stelle. Obiettivo dell'incontro, rilanciare una riflessione su questioni specifiche e particolarmente sentite quali quelle relative al riciclo dei rifiuti e delle acque, al decoro urbano e a un ambiente sano. L'incontro sarà utile anche per un approfondimento delle diverse tematiche relative ai devastanti incendi che hanno interessato un centro di stoccaggio della città di Battipaglia e quello dell'isola ecologica di Sala Consilina. "La visita del ministro Costa- hanno sottolineato gli organizzatori locali - conferma la sua grande sensibilità e il suo impegno ad affrontare, per quanto di competenza del ministero, una situazione diventata ormai insostenibile, e per garantire il diritto alla salute e ad un ambiente salubre a tutti i cittadini della zona”. (Ren)