India-Pakistan: stampa, sospensione commercio negativa soprattutto per economica pakistana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Pakistan del 9 agosto di sospendere formalmente i rapporti commerciali con l'India, in ritorsione alla modifica costituzionale con cui quest'ultima ha revocato la sua particolare condizione di autonomia allo Stato di Jammu e Kashmir, potrebbe avere ripercussioni negative soprattutto per l'economia pakistana, secondo un'analisi del quotidiano "The Times of India". Stando ai dati rilasciati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad), nel 2018 il volume degli scambi bilaterali tra India e Pakistan ammontava a 2,8 miliardi di dollari, 2,3 miliardi dei quali consistevano in esportazioni dall'India, mentre le importazioni dal Pakistan ammontavano a 500 milioni. Le esportazioni India-Pakistan e viceversa ammontano rispettivamente all'1,62 per cento e allo 0,73 per cento del totale, mentre le importazioni ammontano allo 0,09 per cento e al 3,9 per cento rispettivamente. (segue) (Inn)