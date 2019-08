India-Pakistan: stampa, sospensione commercio negativa soprattutto per economica pakistana (2)

- Le materie prime ricoprono un ruolo importante per le economie nazionali: in particolare, l'India è una grande importatrice di cemento dal Pakistan (più del dieci per cento delle importazioni totali, per un valore di 71,7 milioni di dollari). Oltre al cemento, si registrano valori rilevanti solo per tessuti in cotone (14,1 milioni) e olio di semi (12,9 milioni). Situazione molto diversa per il Pakistan, che invece importa dall'India oltre quaranta materie prime: carni e cereali, gioielli e materiali preziosi, frutta secca, oli e grassi animali, cotone e materiali chimici. Il Pakistan importa oltre un quarto delle importazioni totali per ciascun prodotto dall'India. La loro sospensione potrebbe dunque rendere i costi dei prodotti più alti, mentre la stessa misura per le esportazioni metterebbe in difficoltà i produttori locali, che dovrebbero cercare altri mercati. (Inn)