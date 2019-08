Speciale difesa: Afghanistan, ripresi in Qatar i colloqui di pace tra Usa e talebani

- I funzionari degli Stati Uniti e gli esponenti del movimento dei talebani hanno ripreso ieri in Qatar i colloqui per chiudere un accordo di pace che consenta il ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan in cambio di garanzie che il paese non consentirà ai militanti radicali islamici di rifugiarsi nel suo territorio. Secondo quanto riferito dalla stampa statunitense, due portavoce talebani hanno riferito che in serata è stato avviato il nono round di colloqui tra gli Stati Uniti e i rappresentanti talebani. L'incontro, nella capitale del Qatar, a Doha, è stato definito da un alto funzionario degli Stati Uniti a conoscenza dei negoziati “cruciale per definire piccoli dettagli". Più di 2.400 militari statunitensi sono morti in Afghanistan dall'inizio della guerra nel 2001 e, sebbene gli Stati Uniti abbiano ufficialmente concluso la loro missione di combattimento nel 2014, fornisce ancora ampio sostegno al governo afgano che combatte contro i talebani e lo Stato islamico. (Was)