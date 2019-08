Speciale difesa: prima esercitazione navale congiunta Usa-Asean presso il Mar Cinese Meridionale

- L’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) terrà la sua prima esercitazione navale congiunta con gli Stati Uniti la prossima settimana, nel Golfo della Thailandia. L’organizzazione della manovra è stata concordata in occasione del summit dei ministri della Difesa dell’Asean ospitato da Singapore lo scorso anno. I dettagli dell’esercitazione non sono ancora stati divulgati, ma la manovra dovrebbe protrarsi per cinque giorni a partire dal prossimo 2 settembre. L’Asean ha anche effettuato la sua prima esercitazione navale con la Cina nell’ottobre dello scorso anno, di fronte alle coste della provincia cinese di Guangdong. Pechino ha proposto di ripetere tali esercitazioni congiunte periodicamente, nel tentativo di approfondire le relazioni militari con l’Asean. (Fim)