Speciale difesa: Repubblica Ceca, esercito acquisterà elicotteri Usa

- L'esercito ceco acquisterà elicotteri da combattimento e multifunzionali statunitensi, per la precisione dei modelli Viper e Venom. Lo rende noto l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Secondo quanto affermato dal ministro della Difesa di Praga, Lubomir Metnar, la combinazione di due tipologie differenti è più appropriata dell'acquisto dei soli elicotteri multifunzionali Black Hawk. A fine giugno Praga ha ricevuto due diverse offerte da parte di Washington: la vendita di 12 Uh-60m Black Hawk per 13,2 miliardi di corone (510,5 milioni di euro) o quella di 8 Uh-1y Venom e 4 Ah-1z Viper per 14,5 miliardi (560,6 milioni di euro). Il costo include anche la manutenzione degli elicotteri e l'addestramento del personale. Il contratto di acquisto sarà firmato entro la fine dell'anno corrente e i velivoli dovrebbero essere resi disponibili alle forze armate cece nel 2023. (Vap)