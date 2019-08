Speciale difesa: Gambia, Barrow effettua rimpasto di governo, nominato primo ministro della Difesa dopo 22 anni

- Il presidente del Gambia, Adama Barrow, ha effettuato un rimpasto di governo nominando Omar Faye, attuale console generale a Gedda, come nuovo ministro della Difesa (il primo da 22 anni) e l’ex capo della polizia Yankuba Sonko come nuovo ministro dell’Interno. Lo fa sapere la presidenza di Banjul in una nota. Dal 1997, sotto la presidenza di Yahya Jammeh, le prerogative del ministero della Difesa sono state esercitate direttamente dal capo dello Stato. Il nuovo ministro della Difesa, ex atleta, ha intrapreso la carriera militare fino al 1994, quando ha lasciato la Gambia per trasferirsi negli Stati Uniti prima di rientrare in Gambia nel 2005, quando è diventato capo della comunicazione presso l'ufficio dell’ex presidente Jammeh. La sua nomina ha suscitato malumori fra gli attivisti per i diritti umani, che lo considerano troppo vicino all’ex capo dello Stato. Stesse critiche sono giunte per quanto riguarda la nomina Sonkok, il quale ricopriva l’incarico di ispettore generale di polizia durante la repressione di una manifestazione anti-governativa avvenuta il 14 aprile 2016, che provocò la morte di un dimostrante. Jammeh, al potere dal 1996, dal gennaio 2017 vive in esilio in Guinea Equatoriale dopo non aver riconosciuto la vittoria del suo sfidante Adama Barrow alle elezioni presidenziali del dicembre 2016. (Res)