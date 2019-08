Governo: Giorgetti, ben venga nuovo esecutivo ma attenzione a non sconnettersi da Paese

- Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, parlando della crisi e dei tentativi di accordo sul tavolo per costruire un governo a guida M5s e Pd sottolinea il rischio che possa crearsi uno scollamento tra la politica e il paese reale: "Staremo a veder quello che si presenterà, ci deve essere governo che possa governare, che prende decisioni - dice intervenendo al Meeting di Rimini -. Noi ci siamo messi in discussione, se altri pensano che possano costruire un governo che decida ben venga, ma attenzione a non sconnettersi con realtà del Paese, a chiudersi nel castello e nel palazzo. Ho l'impressione che la gente vede questa come una manovra fine a se stessa e la democrazia è legittimazione popolare e se non c'è legittimazione popolare diventa molto molto complicato". (Com)