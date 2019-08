Terremoti: Sindacati, a tre anni da sisma Amatrice, ancora nessun impegno realizzato

- Alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terribile terremoto devastò, tra le altre zone dell'Italia centrale, la provincia orientale di Rieti uccidendo 303 persone, provocando danni nei 15 paesi del cosiddetto cratere e radendo al suolo, riducendole a un ammasso di macerie, in particolare Amatrice e Accumoli. Lo ricordano in una nota le sigle sindacali Cgil di Rieti Roma est Valle dell'Aniene, Cisl di Roma Capitale Rieti e Uil di Rieti. "A tre anni di distanza da quella drammatica notte, cui seguì purtroppo un'ulteriore violentissima scossa il 30 ottobre, - continuano i sindacati - constatiamo con profondo rammarico e indignazione che nessuno degli impegni assunti dai governi nazionali che si sono succeduti è stato realizzato, ma nemmeno mai avviato. Tutto ciò nonostante l'impegno dei cittadini, che continuano, nonostante tutto, a non voler abbandonare questo territorio, come pure dei sindaci, dei sindacati, delle rappresentanze delle imprese, delle associazioni e anche della Regione Lazio con l'accordo sottoscritto nel giugno 2017 e periodicamente monitorato”. (segue) (Com)