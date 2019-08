Terremoti: Sindacati, a tre anni da sisma Amatrice, ancora nessun impegno realizzato (2)

- Cgil, Cisl e Uil precisano che “il tema delle infrastrutture e dell'avvio di una seria politica di investimenti per lo sviluppo sono rimasti disattesi come dimostra da ultimo la vicenda delle delibere del Cipe del 24 luglio scorso in cui mancano gli ulteriori finanziamenti, pure promessi, per i lavori per la Salaria” e sottolineano che “la crisi politica aperta nei giorni scorsi, rischia di produrre un ulteriore allungamento dei tempi e quindi di aggravare ulteriormente una situazione ormai al limite”. La nota si conclude con un appello “alle forze politiche affinché il nuovo governo, che si formerà prima o dopo le elezioni, intervenga con la massima urgenza e determinazione per affrontare la gravissima condizione del territorio colpito dal quel terribile sisma”. “Richiamiamo tutti alle loro responsabilità: non è più il tempo dei proclami o delle promesse. I cittadini e i lavoratori hanno diritto che si passi ai fatti. Non c'è più tempo da perdere. Ci riserveremo in ogni caso di assumere tutte le iniziative necessarie", concludono i sindacati. (Com)