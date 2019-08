Torino: partito verso la stazione internazionale telescopio Mini-Euso, Università ha contribuito a realizzarlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mini-EUSO è un esperimento costituito da due lenti di fresnel di 25 cm e un piano focale di 2304 pixels (fotomoltiplicatori multi-anodo), con un campo di vista complessivo di circa 40 gradi, la cui finalità è di provare il principio di osservazione dei raggi cosmici dallo spazio, rivelare meteore, fulmini, bio-luminescenza legata a particolari comportamenti di plancton e alghe, nonché cercare eventi di materia strana, cosiddetti nucleariti (ipotizzati negli anni ‘70 per spiegare l’origine della materia oscura). Si propone inoltre di e provare il principio di osservazione dei detriti spaziali e nel frattempo misurare l’intensità delle emissioni terrestri nella banda del vicino UV. Una delle caratteristiche principali dell’apparato è la sua capacità di effettuare osservazioni su diverse scale temporali, da qualche microsecondo in su, in modo da poter studiare in contemporanea i vari fenomeni atmosferici elencati in precedenza, che hanno tempi scala ed estensioni spaziali molto diversi fra di loro. L’ideazione di questa strategia di acquisizione di eventi così diversi e la sua implementazione a livello di elettronica è stata integralmente sviluppata a Torino da una stretta collaborazione tra il Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino e la Sezione INFN di Torino. Il suo funzionamento è stato testato con successo mediante campagne di misure del modello ingegneristico di Mini-EUSO presso il laboratorio fluidodinamico TurLab del Dipartimento di Fisica, dove sono state riprodotte artificialmente in scala le orbite di Mini-EUSO sulla ISS e l’osservazione di vari fenomeni fisici. A questi sono poi seguiti altri test presso l’Osservatorio Astrofisico di Torino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Pino Torinese con l’osservazione della luce di fondo del cielo, di stelle, meteore, luci di città e di un satellite artificiale, che ha permesso di avere dati sperimentali molto utili nell’ottica della rivelazione di detriti. (segue) (Rpi)