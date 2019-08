Torino: partito verso la stazione internazionale telescopio Mini-Euso, Università ha contribuito a realizzarlo (3)

- Il progetto Mini-EUSO sarà infatti un ottimo test di prova per verificare una nuova tecnica di rivelazione e bonifica dei detriti spaziali di alcuni centimetri di dimensioni, che sono difficili da rivelare in altro modo, ma potenzialmente molto pericolosi per i satelliti. Questa tecnica, ideata sviluppata all’Università di Torino in collaborazione con i colleghi del RIKEN (Giappone) e un gruppo di scienziati francesi guidati dal Premio Nobel G. Mourou, prevede l’utilizzo di un telescopio alla JEM-EUSO per rivelare la presenza dei detriti mediante l’albedo di luce solare e lunare, accoppiata ad un potente sistema laser per de-orbitare tali detriti. Mini-EUSO costituirà il primo passo per provare la fattibilità di questa tecnica. Gli studi sulla sensibilità di Mini-EUSO all’osservazione di detriti spaziali sono stati condotti nell’ambito di un progetto dell’Università di Torino finanziato dalla Compagnia di San Paolo e coordinato dalla Prof.ssa Raffaella Bonino, docente del Dipartimento di Fisica, e che vede il coinvolgimento anche di partner industriali aerospaziali della Regione Piemonte. (Rpi)