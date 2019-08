Nord Macedonia: ambasciatore britannico, partiti seguano interesse nazionale per riforma Procura speciale

- I partiti politici della Macedonia del Nord dovrebbero mettere al primo posto l'interesse nazionale in modo da procedere con un'ampia riforma dello Stato di diritto. Lo ha dichiarato l'ambasciatore britannico a Skopje, Rachel Galloway, in un'intervista all'agenzia di stampa "Mia". Secondo il nuovo ambasciatore britannico nella Macedonia del Nord, infatti, la riforma della Procura speciale intercettazioni rientra in una più ampia azione per rafforzare il settore giudiziario e lo Stato di diritto, aspetti fondamentali nel percorso di adesione Ue e nella decisione attesa a ottobre da Bruxelles sull'avvio dei negoziati per Skopje. Nelle scorse ore il premier macedone Zoran Zaev ha ribadito la necessità che maggioranza e opposizione nella Macedonia del Nord allineino le loro posizioni sulla riforma della Procura speciale. "Dimostriamo che la Macedonia del Nord sta cambiando", ha affermato Zaev in riferimento alla necessità di lavorare per rafforzare lo Stato di diritto, e l'indipendenza e la funzionalità del settore giudiziario, aspetti fondamentali anche per l'avvio dei negoziati di adesione Ue per il paese. (segue) (Mas)