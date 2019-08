Nord Macedonia: ambasciatore britannico, partiti seguano interesse nazionale per riforma Procura speciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue intanto lo stallo nei negoziati tra maggioranza e opposizione nella Macedonia del Nord sulla legge per la riforma della Procura speciale, secondo quanto confermato nei giorni scorsi dal ministero della Giustizia di Skopje all'agenzia di stampa "Mia", aggiungendo che non sono in programma nuovi incontri. I gruppi di lavoro di maggioranza e opposizione avrebbero dovuto vedersi all'inizio di questa settimana, ma ciò non è avvenuto e l'ultimo incontro è quelle tenutosi a luglio; le posizioni delle rispettive parti non sarebbero cambiate da allora, mentre le recenti polemiche sulla Procura speciale potrebbero aver ulteriormente allontanato le possibilità di raggiungere un accordo. L'accordo sulla riforma della Procura speciale è uno sviluppo richiesto dall'Unione europea, anche in vista della probabile apertura dei negoziati di adesione con Skopje nel mese di ottobre. (segue) (Mas)