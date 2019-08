Brasile: incendi Amazzonia, governo valuta invio forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che il governo sta valutando l'invio delle forze armate per combattere gli incendi nella regione amazzonica. "Stiamo valutando di inviare l'esercito. Decideremo stamattina", ha dichiarato Bolsonaro alla stampa al suo arrivo presso il palazzo presidenziale del Planalto. Lo schieramento delle forze armate per compiti non militari deve essere autorizzato dal presidente. Bolsonaro ha incontrato ieri sera i suoi ministri per valutare le azioni da intraprendere per combattere gli incendi che stanno devastando la foresta amazzonica. Al termine dell'incontro il presidente ha firmato un documento nel quale ordina a tutti i ministri di adottare le misure necessarie per "combattere i focolai di incendi nella regione amazzonica legale". L'obiettivo, secondo la disposizione, è la "conservazione e difesa della foresta amazzonica, patrimonio nazionale". (segue) (Brb)