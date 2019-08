Acerra (Na): Borrelli (Verdi), segnalato ad Arpac caso schiuma bianca dai tombini

- "Ciclicamente si ripresenta il problema della schiuma bianca che fuoriesce dai tombini ad Acerra. Era successo tre anni fa ed è successo nei primi mesi del 2019. Ora è accaduto di nuovo, destando una giustificabile preoccupazione nella cittadinanza. E' necessario un intervento dell'Arpac, che abbiamo già contattato, per catalogare la sostanza ed evincere eventuali rischi per la salute pubblica ma soprattutto occorre individuare da dove proviene il composto che, di tanto in tanto, schiuma dai tombini della città". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Purtroppo Acerra sta subendo diversi problemi sul piano ambientale in questi giorni – ha aggiunto - Oltre a questo strano e inquietante fenomeno proseguono i roghi tossici. Un susseguirsi di eventi negativi che rappresenta motivo di disagio, oltre che di preoccupazione, per l'intera cittadinanza. E' arrivato il momento di fare chiarezza in maniera definitiva sulla natura e la provenienza della sostanza che genera questo fenomeno”. “L'esposizione di cittadini a rischi di carattere anche solo eventuale non è accettabile", ha concluso Borrelli. (Ren)