Speciale difesa: Russia e Abkhazia firmeranno accordo modernizzazione forze armate

- Il ministro della Difesa della Russia e il sedicente omologo dell’Abkhazia (regione georgiana occupata), Sergej Shoigu e Merab Kishmarija, firmeranno un accordo di finanziamento per favorire la modernizzazione delle forze armate della autoproclamata repubblica. "Oggi esamineremo e firmeremo un accordo che prevede l'ulteriore sviluppo della nostra cooperazione tecnico-militare e la modernizzazione delle armi delle forze armate dell'Abkhazia", ha dichiarato Shoigu in apertura dell'incontro con Kishmarija. Il ministro ha ricordato che la Federazione Russa e l'Abkhazia hanno creato uno spazio di difesa e sicurezza comune. "Siamo stati i primi a riconoscere l'indipendenza della repubblica e continuiamo a fornirle assistenza completa. I documenti e gli accordi firmati nel 2014 e 2015 sono abbastanza importanti, così come, naturalmente, le nostre basi militari, che stiamo rafforzando", ha dichiarato Shoigu. Kishmarija ha espresso gratitudine per il contributo che la Russia fornisce per garantire la sicurezza dell’Abkhazia. (Rum)