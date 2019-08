Speciale difesa: Russia, smantellata rete di finanziamento all'Is nella regione di Kaluga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb) ha smantellato le attività di sei membri di una cellula estremista nella regione di Kaluga. Secondo quanto si legge in una nota dell’Fsb, il gruppo inviata denaro al gruppo terroristico dello Stato islamico (Is). "Il gruppo criminale era composto da sei nativi di alcuni paesi dell'Asia Centrale. Su istruzioni dell'organizzazione terroristica internazionale, hanno raccolto e inviato denaro in Siria per finanziare le attività dell'Is", ha riferito l’Fsb. (Rum)