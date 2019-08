Speciale difesa: India, Kashmir, esperti Onu per i diritti umani preoccupati per restrizioni alla libertà

- Gli esperti delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno pubblicato ieri un comunicato per invitare il governo dell’India a porre fine alla repressione della libertà di espressione, dell’accesso alle informazioni e alle proteste pacifiche nel Kashmir indiano. Il documento esprime preoccupazione per le misure imposte contestualmente alla revoca dello statuto speciale che ha finora assicurato una larga autonomia allo Stato di Jammu e Kashmir, in particolare il blackout delle comunicazioni, il coprifuoco e le restrizioni alla libertà di circolazione e di riunione pacifica. I cinque relatori speciali firmatari sono David Kaye (promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione), Michel Forst (situazione dei difensori dei diritti umani), Bernard Duhaime (sparizioni forzate o involontarie), Clement Nyaletsossi Voule (diritto all’associazione e alla riunione pacifiche), Agnes Callamard (esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie). (Inn)