Terremoti: Figliomeni (Fd'I), anniversario triste, accelerare su ricostruzione

- "Questa notte ricorrerà il terzo anniversario dal terremoto che colpì il centro Italia distruggendo Amatrice, Accumoli ed altri paesi di Lazio, Umbria e Marche provocando 300 morti e diverse decine di migliaia di sfollati. Una tragedia che ha distrutto intere famiglie, vite spezzate che hanno commosso il mondo intero, territori da ricostruire e che ancora oggi attendono una risposta concreta dalle politica, purtroppo a volte presente soltanto a parole". Lo dichiara Francesco Figliomeni, vice presidente dell'Assemblea Capitolina e responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d'Italia. "Non comprendiamo - aggiunge - come mai vengono stanziate risorse ingenti per altri tipi di emergenze, come ad esempio gli interventi a favore dell'immigrazione clandestina, mentre poco o nulla viene fatto per coloro che hanno vissuto questi drammi. Come Fratelli d'Italia chiediamo ancora una volta alle Istituzioni di attivarsi urgentemente affinché venga restituita la dignità ai nostri concittadini sfortunati e salvaguardare quelle comunità che purtroppo sono abbandonate". (Com)