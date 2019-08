Piemonte: crisi nella produzione di pesche, Coldiretti chiede stato di calamità

- La campagna di produzione piemontese delle pesche è segnata da una pesante crisi di mercato: mentre per la remunerazione del prodotto di prima scelta si parla di quotazioni ben al di sotto dei costi di produzione, per il prodotto destinato all’industrie di trasformazione che pretendono addirittura venga loro regalato. L’industria è ben consapevole che la produzione non può essere lasciata in campo, per evitare da un lato l’abbandono del raccolto e delle normali pratiche di coltivazione, dall’altro poiché genererebbe pesanti decurtazioni nella produzione assicurabile per eventi calamitosi nella campagna di produzione successiva a sfavore delle aziende agricole. “È quanto sta succedendo in questi giorni” sostengono Roberto Moncalvo, Presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale “I produttori piemontesi di pesche si stanno accollando i costi di produzione e di raccolta (da 0,40 a 0,46 €/Kg - fonte Agrion) per ‘regalare’ la frutta all’industria. Il comportamento delle realtà della trasformazione frutticola è pesantemente sleale, soprattutto perché il consumatore finale non ottiene alcun beneficio dalla diminuzione dei costi di produzione, come vorrebbero invece le dinamiche di mercato”. (segue) (Rpi)