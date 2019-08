Piemonte: crisi nella produzione di pesche, Coldiretti chiede stato di calamità (2)

- L’attuale meccanismo burocratico, che va urgentemente cambiato, legato al metodo assicurativo prevede purtroppo che il produttore dimostri la produttività del proprio appezzamento con la media produttiva degli anni precedenti, ad oggi dimostrabile soltanto con i documenti che attestano la commercializzazione della produzione. Un paradosso che grava ulteriormente sulla sopravvivenza economica delle imprese. Coldiretti e Asnacodi, a partire dal 2015, hanno più volte segnalato al Ministero le difficoltà provocate dai meccanismi di calcolo della “media storica” e la necessità di superare questo meccanismo e i pericoli che ne conseguono per le imprese. Alla luce della grave situazione di crisi serve sicuramente un intervento della Regione nei confronti del Ministero per sburocratizzare anche queste procedure. In attesa delle soluzioni strutturali e burocratiche, Coldiretti Piemonte chiede con urgenza la dichiarazione dello stato di crisi da parte della Regione Piemonte sul comparto frutticolo, con l’applicazione di tutte le formule agevolative a favore del settore. (Rpi)