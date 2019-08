Roma: in caserma per accertamenti un uomo dopo rinvenimento cadavere a Ponte Mammolo

- Un uomo è stato condotto in caserma per accertamenti a seguito delle verifiche svolte dai carabinieri in un’abitazione in via di Ponte Mammolo, poco distante dal luogo in cui questa mattina, intorno alle sette, è stato rinvenuto il cadavere di un 40enne italiano con una ferita da taglio al polpaccio. A termine della perquisizione della casa l’avvocato Paola Brogi, che rappresenta il sospettato del presunto omicidio, ha spiegato ai cronisti che il suo assistito “al momento non risulta indagato e non è stato ritrovato niente di pertinente rispetto all’ipotesi di omicidio nella sua abitazione che è stata perquisita”. L’uomo è quindi stato condotto in caserma per gli accertamenti di routine. (Rer)