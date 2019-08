Milano: arrestati 2 albanesi per furti in appartamenti, individuati a bordo di auto di grossa clindrata

- Due cittadini albanesi, uno di 29 e l'altro di 27 anni, entrambi irregolari, senza residenza, senza un lavoro regolare e con precedenti per violazione delle norme sugli stranieri, sono stati arrestati per due furti in appartamento più una rapina impropria nelle province di Bergamo e Verona e ricettazione per il furto di una targa e di un'auto di grossa cilindrata in provincia di Brescia. Un altro, considerato il “palo” della banda di ladri, è ancora ricercato. L'operazione che ha portato agli arresti ha avuto inizio la sera del 9 agosto scorso, quando un agente del commissariato di Cinisello Balsamo ha visto i due uomini a bordo di una Bmw 645, un'auto del valore di circa 90mila euro e da 330 cv, vestiti in modo strano per la stagione: l'autista indossava un paio di guanti con le dita tagliate e il passeggero una sorta di cappello – passamontagna. Dopo un controllo è emerso che la targa si riferiva a un'auto rubata, ma era collegata a una Fiat grande punto. La Bmw, rubata anch'essa in provincia di Brescia, era stata sottratta senza targa perché doveva essere reimmatricolata in quanto proveniente dall'estero. (segue) (Rem)