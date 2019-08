Milano: arrestati 2 albanesi per furti in appartamenti, individuati a bordo di auto di grossa clindrata (2)

- Le indagini hanno permesso di individuare l'auto in un cortile interno di via Palmaria, zona Affori-Comasina. Che si trattasse di due professionisti, era stato dimostrato da come si muovevano i due soggetti e dalle accortezze che avevano nell'utilizzo della macchina: prima di arrivare all'auto, infatti percorrevano diverse volte le strade intorno, separandosi e poi ricongiungendosi nel cortile e mettevano un calzino sulla leva del cambio per evitare di lasciarvi impronte digitali. I pedinamenti sono stati difficoltosi, hanno spiegato gli inquirenti, per la velocità elevata con cui si muovevano i due a bordo dell'auto. Dopo essere rientrati dai sopralluoghi o dai colpi, i due albanesi prendevano un taxi e tornavano al loro appartamento in via Cesena ed è stato lì che li attendevano gli agenti della Mobile. Al loro arrivo uno dei due è stato arrestato senza opporre resistenza, mentre quello che poi si è rivelato essere il pilota della Bmw, ha cercato di fuggire correndo fino in via Aosta dove è stato raggiunto e fermato non senza opporre resistenza, al punto che un agente è stato giudicato guaribile in 20 giorni. (segue) (Rem)