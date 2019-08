Milano: arrestati 2 albanesi per furti in appartamenti, individuati a bordo di auto di grossa clindrata (3)

- Nella perquisizione del loro appartamento in via Cesena sono stati trovati 2mila euro in contanti, quattro orologi del valore di diverse decine di migliaia di euro: 2 Rolex ,un Taeg Heuer e un Franck Muller, più vari anelli e collanine. Nel bagagliaio della Bmw, invece, sono stati trovati gli attrezzi da scasso: un flessibile, un piede di porco, nottolini per aprire le auto e radio rice trasmittenti. La banda compiva furti un po' in tutto il nord Italia, sono stati appurati furti e sopralluoghi a Verona, ma anche a Parma e Reggio Emilia oltre a Brescia e a Bonate Sopra provincia di Bergamo, dove il furto in appartamento è diventato rapina impropria perché il vicino della casa dove si erano introdotti, nonché fratello della vittima del furto, aveva sentito i rumori ed era intervenuto, ma era stato minacciato con un cacciavite e costretto ad allontanarsi. (Rem)