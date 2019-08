Sicurezza: Tunisia, nuova unità aerea per operazioni contro terrorismo ed immigrazione illegale

- La Guardia nazionale tunisina ha creato una nuova unità aerea, equipaggiata con elicotteri Bell 429, che monitoreranno presto le coste tunisine per contrastare l'immigrazione e il terrorismo. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno tunisino, precisando che i nuovi apparecchi avranno anche il compito di intervenire in caso di catastrofi naturali e di trasporti ospedalieri d'urgenza. Gli elicotteri, prodotti dalla statunitense Bell Helicopter, hanno un costo unitario di 7,5 milioni di dollari nella configurazione base. Secondo quanto si apprende, la nuova unità aerea della Guardia costiera tunisina sarà dotata di velivoli per un costo complessivo di 17,4 milioni di dollari. (Tut)