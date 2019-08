Argentina: attività economica in calo del 2,6 per cento nel primo semestre (2)

- Secondo l'ultimo rapporto di luglio della Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Cepal), l'attività economica in Argentina registrerà un calo dell'1,8 per cento nel 2019. Principale causa della persistente recessione, si legge nel documento, "il carattere restrittivo della politica fiscale e di quella monetaria così come il rallentamento dell'economia in Brasile". La Cepal ritiene che questi fattori si "ripercuoteranno negativamente sul consumo pubblico e privato, sugli investimenti e sulle esportazioni del settore manifatturiero". "ll lieve miglioramento del livello salariale avrà un limitato effetto positivo sulla domanda interna", prosegue il rapporto, che sottolinea d'altra parte il netto miglioramento della produzione agricola a fronte di un 2018 caratterizzato da una eccezionale siccità. Proprio dal settore agricolo la Cepal si attende quindi "una forte spinta alle esportazioni primarie". Il documento tiene conto inoltre del carattere di estrema fragilità dell'economia argentina e condiziona l'avverarsi di queste proiezioni all'assenza di "nuove tensioni finanziarie" in un anno di "incertezza dovuta allo svolgersi delle elezioni presidenziali". (segue) (Abu)