Argentina: attività economica in calo del 2,6 per cento nel primo semestre (3)

- Nel suo rapporto di giugno la Banca mondiale aveva sensibilmente migliorato le prospettive economiche dell'Argentina per il 2019 portando la proiezione del Pil da un -1,9 al -1,2 per cento. A sua volta il Fondo monetario internazionale nel suo ultimo rapporto prevede per quest'anno un calo del prodotto di 1,3 punti. Secondo l'ultimo rilevamento ufficiale l'attività economica in Argentina ha registrato a maggio un incremento dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente e del 2,6 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Si tratta del primo rilevamento positivo a livello interannuale degli ultimi dodici mesi. Il dato aggregato relativo ai primi cinque mesi dell'anno fornisce ad ogni modo ancora un saldo negativo del 3,1 per cento. (Abu)