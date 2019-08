Croazia: nuova aggressione ai danni di un serbo

- L'ex profugo di etnia serba Dobrivoj Arsic è stato aggredito oggi nei pressi di Fiume (Rijeka) in Croazia da un gruppo di ignoti. Lo ha riferito il sito di informazione "Index.hr". Arsic ha riconosciuto uno degli aggressori, abitante, secondo la sua deposizione, in un palazzo adiacente al suo. Si tratta della terza aggressione contro cittadini serbi in Croazia di questa settimana. Due giorni fa sono avvenute aggressioni nelle località di Djevrska e Uzdolje, vicino a Knin, nell'entroterra della Dalmazia. Secondo quanto riferisce stamattina l'emittente "N1", il premier croato Andrej Plenkovic ha commentato l'aggressione a Uzdolje affermando che "si tratta di atti individuali di persone singole che vanno sanzionate". Plenkovic ha inoltre detto che "ogni società è composta anche da persone che si trovano dall'altra parte delle leggi". (segue) (Zac)