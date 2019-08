Governo: Morassut, Pd non è nuovo paio scarpe per proseguire cammino

- “Nessuno pensi che il Pd sia un paio di scarpe nuove per proseguire un cammino: il trasformismo e il gattopardismo sono dei vecchi vizi di cui il paese deve liberarsi”. E’ quanto afferma il deputato e membro della segreteria del Pd Roberto Morassut in una intervista a “Il Dubbio”. L’esponente democratico parla della possibile intesa tra il Movimento cinque stelle e il Pd. “Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni, il sentiero è stretto – osserva -. La direzione del partito ha assunto una posizione coerente. Nessuno vuole un governo pur che sia: o c'è la possibilità di un esecutivo forte, di riforme, che cambia l'indirizzo fondamentale dell'Italia, oppure non abbiamo paura del voto. Le poltrone non ci interessano e Salvini lo combattiamo sul campo”. Morassut esclude un Conte bis. “Ho trovato interessante il discorso al Senato dell'ex premier - sottolinea - e non escludo che, in un futuro non troppo lontano e se continuerà su questa linea, potrà essere un interlocutore per un vasto campo civico, democratico ed europeista”. Ma ora è troppo presto. Secondo il parlamentare del Pd, infatti, “Conte deve far passare un periodo di decantazione” e “se son rose fioriranno, ma a tempo debito”.(Rer)