Autrade: da 26 agosto Su A1 chiusure notturne per lavori pavimentazione

- Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di pavimentazione, dalle 22.00 di lunedì 26 alle 5.00 di martedì 27 agosto, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di San Giuliano Milanese, verso Milano e Bologna. In alternativa, la società Autostrade consiglia di entrare allo svincolo autostradale di San Donato Milanese o di Poasco. Nelle due notti consecutive di mercoledì 28 e giovedì 29 agosto, invece, sarà chiusa l'area di parcheggio Chiaravalle ovest, nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, verso Bologna, con orario 20.00-5.00 e per una notte, dalle 20.00 di giovedì 29 alle 5.00 di venerdì 30 agosto, sarà chiusa l'area di servizio San Zenone est, situata nel tratto compreso tra Lodi e Milano sud, verso Milano. Infine, -per una notte, dalle 20.00 di venerdì 30 alle 5.00 di sabato 31 agosto, sarà chiusa l'area di parcheggio Fontanellato ovest, situata nel tratto compreso tra Fidenza e l'allacciamento con la A15 Parma-La Spezia, verso Bologna.(Com)