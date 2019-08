Valle d'Aosta: Baccega, approvati i costi per i servizi di assistenza ai minori 2019-21

- L’assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali della Valle d'Aosta Mauro Baccega ha fatto sapere che nella seduta di oggi la Giunta regionale ha approvato il costo annuo e il personale necessario per il servizio di assistenza domiciliare educativa e per il servizio per gli incontri protetti di minori e loro famiglie per il triennio 2019/2021: "Con deliberazione del 15 febbraio 2019 la Giunta regionale ha approvato i fabbisogni di servizi per minori, giovani adulti e loro famiglie per il triennio 2019/2021 mediante il ricorso a servizi privati accreditati presenti sul territorio regionale e ha stabilito che anche il servizio di assistenza domiciliare educativa e il servizio per gli incontri protetti a favore di minori e delle loro famiglie dovessero essere acquisiti mediante il sistema di autorizzazione ed accreditamento e non più tramite procedura di gara d’appalto. Pertanto doveva essere definito il costo annuo ed il personale necessario per svolgere tale servizio da parte degli Enti interessati". "In particolare - ha sottolineato l’assessore Baccega - per svolgere il servizio di assistenza domiciliare educativa gli Enti dovranno mettere a disposizione 11 educatori a tempo pieno e un coordinatore a 28 ore settimanali, mentre per svolgere il servizio per gli incontri protetti in favore di minori e delle loro famiglie saranno necessari complessivamente 2 educatori a tempo pieno e un coordinatore a 10 ore settimanali. Il costo dei servizi stimato nel triennio 2019/2021 prevede una spesa complessiva per la Regione di 435 mila 257 euro per l’assistenza domiciliare educativa e euro 85 mila 833 euro per gli incontri protetti. (Ren)