Governo: a breve incontro M5s-Pd, al tavolo anche Andrea Orlando

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Stefano Patuanelli, è già arrivato alla Camera dove si terrà l'incontro tra le delegazioni del M5s e del Partito democratico, previsto per le ore 14. Per il Movimento, oltre ai capigruppo Patuanelli e Francesco D'Uva, prenderanno parte al tavolo anche i due vicecapigruppo Gianluca Perilli e Francesco Silvestri. Per il Pd, invece, a quanto si apprende, saranno presenti alla riunione, oltre ai capigruppo di Montecitorio e palazzo Madama, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, anche il vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando. (Rin)