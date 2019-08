Roma: Pd, danneggiata auto medico Cri, condanna per inaccettabile e vergognoso episodio

- "Quanto accaduto al medico della Croce Rossa Andi Nganso, vittima al Pigneto di un grave episodio di odio e di intolleranza a sfondo razziale, è inaccettabile e vergognoso. L'auto del dott. Andi Nganso è stata vandalizzata e danneggiata con un'incisione sulla carrozzeria di una scritta xenofoba". Così in una nota il gruppo capitolino del Pd. "Siamo profondamente preoccupati per il ripetersi di questi ignobili episodi - aggiunge - che si registrano periodicamente nella nostra città. C'è chi vuole sporcare l'immagine di Roma con i colori cupi del razzismo. Noi non lo permetteremo. Chiediamo a tutte le istituzioni di unirsi nel condannare con forza questo ennesimo sconcertante gesto. Auspichiamo che al più presto le forze di polizia possano quanto prima individuare i responsabili di questo odioso atto d'intolleranza. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza al dott. Andi Nganso e ribadiamo la nostra ferma condanna contro ogni forma di razzismo. All'odio e agli slogan volgari di alcune forze politiche o pseudo tali che avvelenano il clima e la convivenza civile nella capitale risponderemo con assoluta fermezza. Il razzismo non passerà, Roma è città aperta e inclusiva, tutta la sua millenaria storia ne è testimonianza". (Com)