Roma: cadavere 40enne a Ponte Mammolo, un uomo in caserma per accertamenti

- Un uomo è stato condotto in caserma per accertamenti a seguito delle verifiche svolte dai carabinieri in un’abitazione in via di Ponte Mammolo, poco distante dal luogo in cui, questa mattina intorno alle sette, è stato rinvenuto il cadavere di un 40enne italiano con una ferita da taglio al polpaccio e i pantaloni macchiati di sangue. Fin dalle prime verifiche degli inquirenti tutto ha fatto pensare a un omicidio. Tracce di sangue sparse sono, infatti, state trovate in diversi punti attorno al cadavere, posizionate in modo tale da far pensare che la vittima si sia trascinata a seguito del ferimento. L’abitazione perquisita, a poche centinaia di metri dai cassonetti dell’immondizia nei pressi dei quali è stato scoperto il cadavere da alcuni passanti della zona, è quella in cui vive un uomo sui cinquant’anni che risulterebbe sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati connessi alle sostanze stupefacenti. La vittima molto probabilmente potrà essere identificata nella persona di Valerio Tomassini che è stato descritto da alcuni testimoni, che lo hanno riconosciuto come un volto noto nel quartiere, come una persona un po’ sbandata e ai margini della società. Qualcuno ha ipotizzato che potesse essere anche senza fissa dimora o tossicodipendente, tuttavia su tutte queste congetture si attende l’esito delle indagini che sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monte Sacro e del nucleo investigativo della caserma di via in Selci di Roma. Maria Paola Di Biagio, avvocato dell’uomo condotto in caserma per accertamenti, ha spiegato ai cronisti che il suo assistito “al momento non risulta indagato e non è stato ritrovato niente di pertinente rispetto all’ipotesi di omicidio nella sua abitazione che è stata perquisita da sopra a sotto”. (Rer)