Governo: Morassut, Di Maio non può essere un interlocutore

- “Di Maio per noi non può essere un interlocutore”. E’ quanto afferma in una intervista a “Il Dubbio” il deputato e membro della segreteria del Pd Roberto Morassut. “E' stato il fidanzato politico di Salvini - ricorda il parlamentare - e ha superato ogni limite con l'aggressività contro il Pd, in particolare sulla vicenda di Bibbiano. Anche su di lui deve calare la discontinuità”. Sui possibili nomi per Palazzo Chigi, Morassut, dopo aver escluso un Conte bis, spiega: “io posso esprimere un punto di vista solo personale. Direi un governo guidato da Nicola Zingaretti, leader di un nuovo Pd che vuole aprirsi e dialogare”.(Rer)