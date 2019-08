Croazia: presidente Grabar-Kitarovic ribadisce, guerra anni Novanta "aggressione perpetrata dalla Grande Serbia"

- La guerra degli anni Novanta in Croazia ha avuto il carattere di "un'aggressione perpetrata dalla Grande Serbia". Lo ha ribadito oggi la presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovic in una dichiarazione riportata dall'emittente "N1". Grabar-Kitarovic ha condannato oggi "il totalitarismo della Grande Serbia e la sua aggressione contro la Croazia". La dichiarazione è arrivata a pochi giorno da un'uscita pubblica del presidente della Serbia Aleksandar Vucic, il quale aveva affermato di avere "pregato la presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic di non utilizzare più il termine "aggressione dalla grande Serbia". Grabar Kitarovic ha inoltre condannato oggi "i regimi totalitaristici e mono-partitici come quello comunista e quello (collaborazionista croato nella Seconda guerra mondiale) degli ustascia". (segue) (Zac)