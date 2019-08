Speciale energia: Russia, Rosatom, prevista per oggi firma contratto per costruzione rompighiaccio

- La società statale russa per l’energia nucleare Rosatom firmerà oggi un contratto con la compagnia Baltic Shipyard per la costruzione di due nuove navi rompighiaccio a propulsione nucleare del progetto 22220. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik” citando una fonte informata dei fatti. “L’accordo verrà siglato domani nel quadro di una cerimonia organizzata in occasione del varo della centrale nucleare galleggiate Akademik Lomonosov, che salperà da Murmansk alla volta della regione di Chukotka”, ha detto ieri la fonte. (Rum)