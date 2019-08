Speciale energia: annunciato rincaro elettricità nell'entità serba della Bosnia per consumatori commerciali

- Il prezzo dell'energia elettrica per consumatori commerciali nella Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, aumenterà nel prossimo periodo del 22 per cento. Lo ha annunciato oggi il sito di informazione "Capital" citando fonti interne all'ente elettrico Ers. Alcuni contratti con il nuovo prezzo sarebbero già stati inviati ai consumatori. Il nuovo prezzo potrebbe entrare in vigore a partire dal primo ottobre. (Bos)